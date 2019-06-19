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Стал известен потенциальный соперник Зари в Лиге Европы

Сегодня, 17:49
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Стал известен потенциальный соперник Зари в Лиге Европы - фото

ФК Заря

Первый матч в Лиге Европы Заря проведет 25 июля

По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря, которая представит Украину в турнире, узнала потенциального соперника.

Луганская команда сыграет на этой стадии первенства с победителем пары Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония).

Поединки пройдут 25 июля и 1 августа. Первая игра состоится на поле соперника украинского клуба.

Для того, чтобы выйти в основную сетку Лиги Европы Заре необходимо пройти второй и третий квалификационные раунды, а также раунд плей-офф.

Недавно луганский клуб объявил о назначении рулевым команды бывшего наставника немецкого Вердера Виктора Скрипника.

На этом посту специалист заменил Юрия Вернидуба, который подал в отставку после восьми лет работы в клубе.

НВ

Теги:   Лига Европы ФК Заря Заря (Луганск) Футбол

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