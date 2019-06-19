Стал известен потенциальный соперник Зари в Лиге Европы
По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря, которая представит Украину в турнире, узнала потенциального соперника.
Луганская команда сыграет на этой стадии первенства с победителем пары Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония).
Поединки пройдут 25 июля и 1 августа. Первая игра состоится на поле соперника украинского клуба.
Для того, чтобы выйти в основную сетку Лиги Европы Заре необходимо пройти второй и третий квалификационные раунды, а также раунд плей-офф.
Недавно луганский клуб объявил о назначении рулевым команды бывшего наставника немецкого Вердера Виктора Скрипника.
На этом посту специалист заменил Юрия Вернидуба, который подал в отставку после восьми лет работы в клубе.
НВ