Стал известен потенциальный соперник Зари в Лиге Европы Сегодня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською ФК Заря Первый матч в Лиге Европы Заря проведет 25 июля ФК Заря

По итогам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы Заря, которая представит Украину в турнире, узнала потенциального соперника.



Луганская команда сыграет на этой стадии первенства с победителем пары Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония).

Поединки пройдут 25 июля и 1 августа. Первая игра состоится на поле соперника украинского клуба.

Для того, чтобы выйти в основную сетку Лиги Европы Заре необходимо пройти второй и третий квалификационные раунды, а также раунд плей-офф.

Недавно луганский клуб объявил о назначении рулевым команды бывшего наставника немецкого Вердера Виктора Скрипника.

На этом посту специалист заменил Юрия Вернидуба, который подал в отставку после восьми лет работы в клубе.

НВ