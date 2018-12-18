Стал известен обладатель Золотой бутсы-2018 Сегодня, 18:21 120 Цей матеріал також доступний українською Месси обошел Роналду по количеству Золотых бутс

Нападающий Барселоны Лионель Месси получил награду лучшему бомбардиру в Европе по итогам сезона 2017/2018.

Как напоминает Marca, 31-летний футболист отметился 34 голами в испанском первенстве прошлой кампании, которая завершилась чемпионским титулом для его клуба.

Тем самым аргентинский игрок в рекордный, пятый раз за свою карьеру получил эту награду, оторвавшись от нападающего Ювентуса Криштиану Роналду, у которого четыре приза.

Комментируя вручение ему Золотой бутсы, Месси отдал должное своим партнерам по команде, которые помогают ему выигрывать индивидуальные награды.

В прошлом году обладателем приза также стал лидер атак Барселоны.

Тогда это была первая награда для аргентинца, начиная с сезона 2012/2013 годов. По итогам предыдущей кампании приз достался его партнеру по команде Луису Суаресу, которому удалось забить 40 мячей.