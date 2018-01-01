Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Яковина
3 декабря: Гибель цивилизации и президент-зомби
Питер Дикинсон
От Азова до Вашингтона. Как Кремль торгует русофобией
Анастасия Леухина
Какие люди приведут Украину к успеху
Андрей Смирнов
Порошенко продолжил рвать отношения с РФ

Стал известен обладатель Золотого мяча-2018

Сегодня, 23:30
14
Цей матеріал також доступний українською

Модрич впервые выиграл Золотой мяч

Обладателем Золотого мяча-2018 по версии France Football стал полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

Золотой мяч, вручаемый лучшему футболисту года, стал первым в карьере Луки Модрича.

Второе место занял нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, третье место занял форвард Атлетико Гризманн, на четвертой позиции оказался нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, пятое место занял лидер Барселоны Лионель Месси.

Лучшим молодым игроком по версии France Football стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ранее итальянский журналист Алессандро Альчато на своей странице в Twitter сообщил, что Лука Модрич станет обладателем Золотого мяча-2018.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 , где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.

Теги:   Лука Модрич Сборная Хорватии Золотой мяч ФК Реал Мадрид

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Статьи

Сегодня, 21:15

article_img
На что жить будем. Риски и позитивы госбюджета на 2019 год – итоги экспертного опроса НВ
Страны

Сегодня, 20:42

article_img
I Amsterdam: В Амстердаме демонтировали знаменитую инсталляцию
Геополитика

Сегодня, 20:26

article_img
Хорватский телеканал показал карту Украины без Крыма: посольство отреагировало на инцидент