Стал известен обладатель Золотого мяча-2018 Сегодня, 23:30 14 Цей матеріал також доступний українською Модрич впервые выиграл Золотой мяч

Обладателем Золотого мяча-2018 по версии France Football стал полузащитник мадридского Реала и сборной Хорватии Лука Модрич.

Золотой мяч, вручаемый лучшему футболисту года, стал первым в карьере Луки Модрича.

Второе место занял нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, третье место занял форвард Атлетико Гризманн, на четвертой позиции оказался нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, пятое место занял лидер Барселоны Лионель Месси.

Лучшим молодым игроком по версии France Football стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Ранее итальянский журналист Алессандро Альчато на своей странице в Twitter сообщил, что Лука Модрич станет обладателем Золотого мяча-2018.

В конце августа УЕФА признал Луку Модрича лучшим игроком сезона 2017/2018. Перед этим футболист был признан лучшим игроком чемпионата мира-2018 , где он со сборной Хорватии завоевал серебряные награды турнира.