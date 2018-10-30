Стадион Лестера могут переименовать в честь погибшего владельца клуба

Стадион британского футбольного клуба Лестер Кинг Пауэр могут назвать в честь погибшего владельца Вишая Шриваддханапрабхи.

Сын тайского милиардера Айяватт, который является вице-президентом Лестера, в ближайшее время намерен обсудить возможность переименования арены, чтобы увековечить память своего отца, сообщает ESPN.

По информации СМИ, сын миллиардера намерен баллотироваться на пост президента клуба.

Также фанаты выступили за то, чтобы установить возле стадиона статую тайского бизнесмена.

Напомним, вертолет, принадлежащий тайскому миллиардеру Шривадданапрабху, разбился в субботу, 27 октября, через несколько секунд после взлета в 200 метрах от домашней арены клуба. Он упал на парковке и загорелся.

Катастрофа произошла после окончания матча 10-го тура чемпионата Англии по футболу между Лестер Сити и Вест Хэм Юнайтед.