Срна завершил игровую карьеру Сегодня, 16:51 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Срна не объяснил, в чем заключаются его функции в тренерском штабе Шахтера ФК Шахтер

Вернувшийся в Шахтер его экс-капитан Дарио Срна сообщил, что заканчивает профессиональные выступления.



В комментарии Tribuna.com 37-летний хорват отметил, что еще в конце 2018-го года Кальяри предложил ему новый контракт, но он почувствовал в себе силы вернуться в донецкий клуб.

«Долго откладывал это решение, пока не позвонил директор. Еще подумал — лучше буду работать в Шахтере, чем играть в Кальяри», — добавил Срна.

Отвечая на вопрос о своих функциях в тренерском штабе «Горняков», экс-защитник заявил, что он только два дня в Шахтере после возвращения и главная цель — добиться побед в Суперкубке Украины и на старте Премьер-лиги.

Накануне Шахтер объявил о том, что бывший капитан команды Дарио Срна войдет в новый тренерский штаб.

Молодой специалист стал одним из шести членов тренерского штаба команды во главе с новым наставником Луишем Каштру.

