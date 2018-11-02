02 ноября 2018, пятница

Срна заявил о желании когда-нибудь вернуться в Шахтер

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Срна (слева) готов помочь Шахтеру

Срна (слева) готов помочь Шахтеру "в любое время"

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна заявил о том, что хочет в будущем вернуться в донецкий клуб.

В комментарии Football.ua защитник итальянского Кальяри отметил, что ему было непросто уходить из донецкой команды после 15 лет выступлений.

По его словам, он поговорил с президентом "Горняков" Ринатом Ахметовым, генеральным директором Сергеем Палкиным, наставником Паулу Фонсекой и принял их решение профессионально.

"Я всегда буду любить Шахтер. В один прекрасный день я хочу вернуться в этот клуб, ведь мое сердце там. Готов помочь ему в любое время", - признался хорватский футболист.

Накануне в интервью Gazzetta dello Sport Срна признался, что летом 2018 года Ахметов сказал ему об отказе продлевать контракт. Это, по словам игрока, стало ударом в лицо.

Летом 2018 года экс-капитан Шахтера заключил контракт с итальянским Кальяри на один год с опцией продления еще на сезон после того, как прошел срок его 17-месячной дисквалификации за использование допинга. 22 июня донецкий клуб официально объявил, что Срна покидает команду и навсегда сохраняет за ним 33-й номер на футболке.

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