Срна приблизился к возвращению в Шахтер — СМИ Вчера, 19:04 Цей матеріал також доступний українською Дарио Срна via Instagram Срна покинул Шахтер в июне 2018 Дарио Срна via Instagram

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна может вернуться в донецкий клуб в качестве функционера, сообщает Net.hr со ссылкой на Хорватский футбольный союз.

Сегодня Срна сообщил в своем аккаунте в Instagram, что покидает итальянский Кальяри, а по информации СМИ, уже 21 июня проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой расскажет о планах относительно продолжения карьеры.

Интересно, что в тот же день запланирована пресс-конференция нового наставника «горняков» Луиша Каштру.

По данным СМИ, хорват решил завершить футбольную карьеру и может получить должность в структуре Шахтера.

Также отмечается, что Срна может вернуться в качестве функционера в хорватский Хайдук, где он начинал карьеру футболиста.

Ранее Срна заявлял о том, что в будущем хочет вернуться в Шахтер.

Срна покинул донецкий клуб в июне 2018 года, перейдя в итальянский Кальяри.