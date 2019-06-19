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Срна приблизился к возвращению в Шахтер — СМИ

Вчера, 19:04
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Срна приблизился к возвращению в Шахтер — СМИ - фото

Дарио Срна via Instagram

Срна покинул Шахтер в июне 2018

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна может вернуться в донецкий клуб в качестве функционера, сообщает Net.hr со ссылкой на Хорватский футбольный союз.

Сегодня Срна сообщил в своем аккаунте в Instagram, что покидает итальянский Кальяри, а по информации СМИ, уже 21 июня проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой расскажет о планах относительно продолжения карьеры.

Интересно, что в тот же день запланирована пресс-конференция нового наставника «горняков» Луиша Каштру.

По данным СМИ, хорват решил завершить футбольную карьеру и может получить должность в структуре Шахтера.

Также отмечается, что Срна может вернуться в качестве функционера в хорватский Хайдук, где он начинал карьеру футболиста.

Ранее Срна заявлял о том, что в будущем хочет вернуться в Шахтер.

Срна покинул донецкий клуб в июне 2018 года, перейдя в итальянский Кальяри.

Теги:   Футбол Чемпионат Италии Премьер-лига Украины ФК Шахтер Дарио Срна

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