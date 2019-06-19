Срна приблизился к возвращению в Шахтер — СМИ
Экс-капитан Шахтера Дарио Срна может вернуться в донецкий клуб в качестве функционера, сообщает Net.hr со ссылкой на Хорватский футбольный союз.
Сегодня Срна сообщил в своем аккаунте в Instagram, что покидает итальянский Кальяри, а по информации СМИ, уже 21 июня проведет в Киеве пресс-конференцию, на которой расскажет о планах относительно продолжения карьеры.
Интересно, что в тот же день запланирована пресс-конференция нового наставника «горняков» Луиша Каштру.
По данным СМИ, хорват решил завершить футбольную карьеру и может получить должность в структуре Шахтера.
Также отмечается, что Срна может вернуться в качестве функционера в хорватский Хайдук, где он начинал карьеру футболиста.
Ранее Срна заявлял о том, что в будущем хочет вернуться в Шахтер.
Срна покинул донецкий клуб в июне 2018 года, перейдя в итальянский Кальяри.