Стала известна должность Срны в Шахтере Сегодня, 19:39 Цей матеріал також доступний українською Дарио Срна via Instagram Срна вернулся в Шахтер Дарио Срна via Instagram

Экс-капитан Шахтера Дарио Срна станет амбассадором донецкого клуба.



По словам генерального директора клуба Сергея Палкина, Срна будет работать амбассадором Шахтера на разных уровнях — в частности, на жеребьевках УЕФА, сообщает Трибуна.

«Он нам сильно поможет. Еще думаем, в менеджменте или тренерства. Но точно — в Шахтере», — сказал Палкин.

Ранее Срна объявил о завершении карьеры игрока, покинув на днях итальянский Кальяри.

Перед этим Шахтер объявил о том, что Срна войдет в новый тренерский штаб.

Молодой специалист стал одним из шести членов тренерского штаба команды во главе с новым наставником Луишем Каштру.