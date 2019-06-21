Стала известна должность Срны в Шахтере
Экс-капитан Шахтера Дарио Срна станет амбассадором донецкого клуба.
По словам генерального директора клуба Сергея Палкина, Срна будет работать амбассадором Шахтера на разных уровнях — в частности, на жеребьевках УЕФА, сообщает Трибуна.
«Он нам сильно поможет. Еще думаем, в менеджменте или тренерства. Но точно — в Шахтере», — сказал Палкин.
Ранее Срна объявил о завершении карьеры игрока, покинув на днях итальянский Кальяри.
Перед этим Шахтер объявил о том, что Срна войдет в новый тренерский штаб.
Молодой специалист стал одним из шести членов тренерского штаба команды во главе с новым наставником Луишем Каштру.