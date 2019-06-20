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Срна официально вернулся в Шахтер

Сегодня, 12:19
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Срна официально вернулся в Шахтер - фото

ФК Шахтер

Срна завершил выступления в Кальяри

Шахтер объявил о том, что бывший капитан команды Дарио Срна войдет в новый тренерский штаб.

Как сообщает официальный сайт чемпиона Украины, 37-летний защитник завершил выступления в итальянском Кальяри и будет помогать новому наставнику «Горняков» Луишу Каштру.

Хорватский футболист выступал за Шахтер в 2003—2018 годах, в течение которых провел рекордное для клуба 536 матчей, в которых забил 49 мячей.

За это время Срна выиграл с донецкой командой 26 трофеев: 10 чемпионских титулов, семь Кубков страны, восемь Суперкубков и один Кубок УЕФА.

Накануне появилась информация, что защитник может вернуться в украинский клуб в качестве функционера. Ранее он заявлял, что в будущем хочет вернуться в Шахтер.

Срна покинул «Горняков» в июне 2018-го года, перейдя в итальянский Кальяри.

Теги:   Луиш Каштру ФК Шахтер Дарио Срна Футбол

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