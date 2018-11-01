Срна назвал решение Ахметова не продлевать с ним контракт ударом в лицо

Срна (справа) признался, что потерял все, когда его допинг-проба показала положительный результат

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна рассказал, как уходил из донецкого клуба летом после 15 лет выступлений.

В интервью Gazzetta dello Sport 36-летний футболист признался, что потерял все в один момент, когда его допинг-проба показала положительный результат, и он получил дисквалификацию, сообщает Football Italia.

"Президент Шахтера Ринат Ахметов сказал мне, что не станет продлевать мой контракт. Это стало ударом в лицо", - добавил Срна.

Хорватский защитник отметил, что купил хороший дом в Донецке, а президент украинского клуба открыл международную школу, куда ходили его дети, но в одно мгновение все исчезло после начала боевых действий на Донбассе.

В июне 2018 года экс-капитан Шахтера заключил контракт с итальянским Кальяри на один год с опцией продления еще на сезон после того, как прошел срок его 17-месячной дисквалификации за использование допинга.

В тот же день Шахтер официально объявил, что их капитан Срна покидает клуб и навсегда сохраняет за ним 33-й номер на футболке.