Спустя полгода после ухода из Шахтера нападающий перешел в новый клуб Сегодня, 14:50 104 Цей матеріал також доступний українською EPA За полгода в Бенфике Феррейра (слева) забил один мяч в девяти матчах EPA

Нападающий Бенфики Факундо Феррейра стал игроком Эспаньола спустя полгода после ухода из Шахтера.



Как сообщает официальный сайт испанского клуба, 27-летний футболист перебрался на правах аренды до 30 июня 2020-го года.

За минувшие полгода футболист атаки провел в португальской команде только девять поединков. В его активе лишь один забитый мяч.

По итогам 21-го тура испанской Примеры Эспаньол занимает 15-е место из 20-ти, что в трех очках от зоны вылета во второй дивизион.

Феррейра перешел в Бенфику в июне 2018-го года, подписав контракт на четыре года. По данным медиа, с окладом в 2,2 млн евро он стал самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

Ранее СМИ стало известно, что аргентинец перешел за 4 млн евро. Перед этим он сообщил, что хочет играть в клубе из более сильного чемпионата, чем украинский.

