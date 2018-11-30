Спортинг забил шесть голов Карабаху, Челси разгромил команду двух украинцев. Результаты Лиги Европы - видео

В четверг, 29 ноября, состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.
В матче между соперниками киевского Динамо в группе K Ренн на выезде обыграл Яблонец и сохранил шансы на выход из группы. Для этого французам в последнем туре нужно будет обыграть Астану.
Что касается соперников Ворсклы, то Спортинг на выезде уничтожил Карабах со счетом 6:1 и гарантировал себе выход в 1/16 финала турнира вслед за Арсеналом. Украинский и азербайджанский клубы потеряли все шансы пробиться в плей-офф.
Также выход в 1/16 финала турнира гарантировали себе российский Зенит, немецкий Байер, испанский Бетис и австрийский Зальцбург.
Лондонский Челси со счетом 4:0 разгромил греческий ПАОК, в составе которого на этот матч вышли украинцы Евгений Хачериди и Евгений Шахов. Хачериди получил красную карточку уже на шестой минуте.
Группа А
Байер - Лудогорец 1:1
Голы: Вайзер, 85 - Марселиньо, 69
Цюрих - АЕК 1:2
Голы: Хелифи, 74 - Гианну, 38, Тричковски, 85
Группа B
Зальцбург - РБ Лейпциг 1:0
Гол: Гульбрандсен, 74
Русенбрг - Селтик 0:1
Гол: Синклер, 42
Группа C
Бордо - Славия 2:0
Голы: Де Превиль, 49, Кунде, 90+5
Зенит - Копенгаген 1:0
Гол: Мак, 59
Группа D
Андерлехт - Спартак Трнава 0:0
Фенербахче - Динамо Загреб 0:0
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа E
Ворскла - Арсенал 0:3
Голы: Смит-Роу, 11, Рэмзи, 27 (с пенальти), Уиллок, 41
Карабах - Спортинг 1:6
Голы: Зубир, 14 - Дост, 5 (с пенальти), Фернандеш, 20, 75, Нани, 33, Диаби, 65, 75
Группа F
Бетис - Олимпиакос 1:0
Гол: Каналес, 39
Милан - Дюделанж 5:2
Голы: Кутроне, 21, Стелвио, 66 (в свои ворота), Чалханоглу, 70, Шнелл, 78 (в свои ворота), Борини, 81 - Штольц, 39, Турпель, 49
Группа G
Спартак Москва - Рапид Вена 1:2
Голы: Зе Луиш, 20 - Мулдур, 80, Шобесбургер, 90+1
Рейнджерс - Вильярреал 0:0
Группа H
Айнтрахт - Марсель 4:0
Голы: Йович, 2, 67, Густаво, 17 (в свои ворота), Сарр, 62 (в свои ворота)
Аполлон - Лацио 2:0
Голы: Фопала, 31, Маркович, 82
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Группа I
Сарпсборг - Бешикташ 2:3
Голы: Рашад, 1, Хайнц, 6 - Ленс, 62, 90, Лав, 66
Мальме - Генк 2:2
Голы: Левицки, 65, Антонссон, 67 - Посуэло, 42, Пэинтсил, 53
Группа J
Краснодар - Акхисар 2:1
Голы: Газинский, 49, Ари, 57 - Сержиньо, 24
Стандард - Севилья 1:0
Голы: Дженепо, 62
Группа K
Астана - Динамо Киев 0:1
Гол: Вербич, 29
Яблонец - Ренн 0:1
Гол: Гренье, 55
Группа L
БАТЭ - МОЛ Види 2:0
Голы: Сигневич, 22, Иванич, 85
Челси - ПАОК 4:0
Голы: Жиру, 27, 37, Гудсон-Одои, 60, Мората, 78
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Ранее Динамо за тур до завершения группового раунда выиграло квартет K и вышло в 1/16 финала Лиги Европы, победив со счетом 1:0 на выезде Астану.
Полтавская Ворскла в Киеве уступила лондонскому Арсеналу со счетом 0:3 в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.
НВ
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