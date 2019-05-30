Наставник гранда итальянского футбола ушел в отставку Сегодня, 13:59 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Alberto Lingria Спаллетти дважды выводил Интер в Лигу чемпионов REUTERS/Alberto Lingria

Рулевой Интера Лучано Спаллетти ушел в отставку.



Официальный сайт миланского клуба подтвердил, что 60-летний специалист покидает свой пост. Тренер возглавлял команду два года.

Под руководством Спаллетти Интер дважды выходил в Лигу чемпионов, занимая четвертое место в итальянской Серии А. В главном еврокубке нынешнего сезона команда не вышла из группы.

Сообщалось, что бывший рулевой Ювентуса и Челси Антонио Конте договорился о деталях своего соглашения с миланским клубом.

Отмечалось, что итальянский специалист согласовал с Интером о четырехлетний контракт - до 2023-го года.

По информации медиа, исполнительный директор клуба Беппе Маротта склоняется к варианту с назначением наставником именно Конте.

