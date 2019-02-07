Андрей Пионтковский
Москва в неудобном положении
Владимир Фесенко
Игра началась. О политическом будущем Медведчука
Андрей Смирнов
Янукович оказался лохом, но свободным
Елена Деревянко
Почему нельзя сравнивать Зеленского с Рейганом

Состоялся первый матч полуфинала Барселона - Реал в Кубке Испании

Сегодня, 01:34
96
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Ответный матч состоится в Мадриде 27 февраля

В первом поединке полуфинала Кубка Испании Барселона и Реал не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

Первый тайм, в целом, остался за гостями, которые вышли вперед уже на 6-й минуте. Это Винисиус Жуниор прошел слева и сделал подачу на дальнюю стойку, где Карим Бензема в касание сбросил мяч на линию вратарской, откуда Лукас Васкес пробил точно в сетку.

Барселона могла отыграться еще до перерыва, когда Иван Ракитич угодил в перекладину, но добилась своего во втором тайме - это Малком застал врасплох вратаря Реала Кейлора Наваса.

Полученный в результате забитого мяча импульс не помог хозяевам развить успех, равно как этому не способствовал и выход на поле Лионеля Месси, несмотря на его активные и подчас острые действия.

В итоге соперники разошлись миром 1:1. Ответный поединок состоится на поле Реала 27 февраля.

Барселона — Реал 1:1
Голы: Малком, 57 — Васкес, 6

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур — Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос — Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждены: Семеду, Суарес, Альба, Видаль — Рамос

Сообщалось, что Лионель Месси рисковал пропустить матч из-за спазма, полученного в матче чемпионата Испании против Валенсии.

НВ

Теги:   ФК Реал Мадрид ФК Барселона Кубок Испании Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 21:04

article_img
Шедевр в разрезе. Самый дорогой стадион Европы стоимостью более €1 млрд
1973
Футбол

5 февраля, 15:34

article_img
Моуриньо согласился на год тюремного срока за сокрытие налогов в Испании
1952
Футбол

5 февраля, 20:36

article_img
Футбол не связан с политикой. Украинский защитник объяснил, почему перешел в российский клуб
868

Главное

Страны

Вчера, 22:14

article_img
В Амстердаме возле здания Центробанка произошла стрельба
Страны

Вчера, 09:07

article_img
Военные Венесуэлы перекрыли доступ гуманитарной помощи в страну
События

Вчера, 14:14

article_img
"Все построено на лжи и ненависти": Янукович прокомментировал вынесенный ему приговор

Выбор редакции

Страны

Вчера, 18:08

article_img
"Они убийцы". Венесуэльцы рассказали, как Мадуро пытается подавить протесты с помощью спецназа
Искусство

Вчера, 08:30

article_img
Круты 1918 и Все знают. Главные кинопремьеры недели
Политика

Вчера, 10:55

article_img
Снова о войне. Порошенко выступил перед бизнесом, пугая российской агрессией, но обещая экономические стимулы