Состоялся первый матч полуфинала Барселона - Реал в Кубке Испании Сегодня, 01:34 96 Цей матеріал також доступний українською EPA Ответный матч состоится в Мадриде 27 февраля EPA

В первом поединке полуфинала Кубка Испании Барселона и Реал не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.



Первый тайм, в целом, остался за гостями, которые вышли вперед уже на 6-й минуте. Это Винисиус Жуниор прошел слева и сделал подачу на дальнюю стойку, где Карим Бензема в касание сбросил мяч на линию вратарской, откуда Лукас Васкес пробил точно в сетку.

Барселона могла отыграться еще до перерыва, когда Иван Ракитич угодил в перекладину, но добилась своего во втором тайме - это Малком застал врасплох вратаря Реала Кейлора Наваса.

Полученный в результате забитого мяча импульс не помог хозяевам развить успех, равно как этому не способствовал и выход на поле Лионеля Месси, несмотря на его активные и подчас острые действия.

В итоге соперники разошлись миром 1:1. Ответный поединок состоится на поле Реала 27 февраля.

Барселона — Реал 1:1

Голы: Малком, 57 — Васкес, 6

Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур — Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)

Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос — Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)

Предупреждены: Семеду, Суарес, Альба, Видаль — Рамос

Сообщалось, что Лионель Месси рисковал пропустить матч из-за спазма, полученного в матче чемпионата Испании против Валенсии.

НВ