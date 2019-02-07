Состоялся первый матч полуфинала Барселона - Реал в Кубке Испании
В первом поединке полуфинала Кубка Испании Барселона и Реал не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
Первый тайм, в целом, остался за гостями, которые вышли вперед уже на 6-й минуте. Это Винисиус Жуниор прошел слева и сделал подачу на дальнюю стойку, где Карим Бензема в касание сбросил мяч на линию вратарской, откуда Лукас Васкес пробил точно в сетку.
Барселона могла отыграться еще до перерыва, когда Иван Ракитич угодил в перекладину, но добилась своего во втором тайме - это Малком застал врасплох вратаря Реала Кейлора Наваса.
Полученный в результате забитого мяча импульс не помог хозяевам развить успех, равно как этому не способствовал и выход на поле Лионеля Месси, несмотря на его активные и подчас острые действия.
В итоге соперники разошлись миром 1:1. Ответный поединок состоится на поле Реала 27 февраля.
Барселона — Реал 1:1
Голы: Малком, 57 — Васкес, 6
Барселона: тер Штеген — Семеду, Пике, Ленгле, Альба — Ракитич (Видаль, 63), Бускетс, Артур — Малком (Аленья, 76), Суарес, Коутиньо (Месси, 64)
Реал: Навас — Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело — Модрич, Льоренте (Каземиро, 63), Кроос — Васкес (Асенсио, 84), Бензема, Винисиус (Бэйл, 64)
Предупреждены: Семеду, Суарес, Альба, Видаль — Рамос
Сообщалось, что Лионель Месси рисковал пропустить матч из-за спазма, полученного в матче чемпионата Испании против Валенсии.
НВ