Состоялись первые матчи полуфинала Лиги Европы - видео Сегодня, 00:39 544 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Paul Childs Арсенал победил дома Валенсию Reuters/Paul Childs

В первых матчах полуфинала Лиги Европы Айнтрахт и Челси разошлись миром, тогда как Арсенал переиграл Валенсию.



Немецкий Айнтрахт принимал на своем поле английский Челси и сыграл вничью 1:1, хотя лондонцы создали больше моментов и были ближе к победе.

Хозяев вперед после навеса Филипа Костича ударом головой вывел Лука Йович. Гости сумели восстановить равновесие в конце первого тайма, когда Педро воспользовался отбором мяча и передачей Рубена Лофтуса-Чика.

Видео голов и обзор матча Айнтрахт - Челси

В другом поединке английский Арсенал с результатом 3:1 победил в домашних стенах испанскую Валенсию, несмотря на то, что уже на 11-й минуте уступал 0:1.

Гости открыли счет, когда Муктар Диакаби отозвался на скидку снаряда Родриго. Хозяева ответили своим голом спустя семь минут - отличился Александер Ляказетт.

Не прошло и получаса игры, как Арсенал вышел вперед после еще одного взятия ворот Ляказеттом. Окончательный результат на последней минуте матча установил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Видео голов и обзор матча Арсенал - Валенсия

Ответные матчи состоятся 9 мая.

Айнтрахт — Челси 1:1

Голы: Йович, 23 — Педро, 45

Арсенал - Валенсия 3:1

Голы: Ляказетт, 18, 26, Обамеянг, 90 — Диакаби, 11

В первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов Аякс (Нидерланды) на выезде победил Тоттенхэм (Англия) со счетом 1:0, а Барселона (Испания) дома разгромила Ливерпуль (Англия) - 3:0.

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