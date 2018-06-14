Состоялся первый матч ЧМ-2018

Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира-2018, который принимает РФ.

Россия мощно начала поединок, хотя отдала мяч сопернику и сделала ставку на контратаки. В одной из них в начале матча был заработан угловой, который привел к голу. На 12-й минуте Александр Головин навесил на дальнюю штангу, а Юрий Газинский отправил мяч в сетку, стал автором первого гола чемпионата.

После взятия ворот картина игры не поменялась, и до перерыва Россия удвоила преимущество. Денис Черышев, который заменил в середине тайма травмированного Алана Дзагоева, получил мяч в штрафной площади соперника, убрал двух оппонентов и вколотил его в верхний ближний угол.

Во втором тайме Россия могла упустить победный результат только сама. Саудовская Аравия имела несколько опасных моментов, но использовать их не смогла. Россия свои шансы реализовала. Форвард тульского Арсенала Артем Дзюба, только выйдя на замену, первым же касанием забил гол. Вторую результативную передачу в этом матче на свой счет записал Головин. Уже в компенсированное время Россия забила еще дважды. Черышев шведой отправил мяч в сетку и оформил дубль, а Головин забил со штрафного и установил окончательный счет в матче.

5:0 - Россия обыграла записного аутсайдера группы А, но исход попадания команды Станислава Черчесова в плей-офф, во многом, будет решаться во втором туре, в котором она сыграет против Египта.

Россия - Саудовская Аравия 5:0

Голы: Газинский, 12, Черышев, 43, 90+1, Дзюба, 71, Головин, 90+5

Россия: Акинфеев - Жирков, Игнашевич, Кутепов, Фернандес - Зобнин, Газинский - Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Самедов (Кузяев, 64) - Смолов (Дзюба, 70)

Саудовская Аравия: Аль-Маюф - Аль-Шахрани, Ос. Хавсави, Ом. Хавсави, Аль Бурайк - Аль-Шехри (Бахбир, 72), Аль-Джассим, Аль-Фараж, Отайф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Давсари - Аль-Сахлави (Асири, 84)

Предупреждения: Головин - Аль-Джассим

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

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НВ