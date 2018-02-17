Состоялись субботние поединки украинской Премьер-лиги

Сегодня, 17 февраля, состоялись два поединка 20-го тура Премьер лиги Украины.

Первыми в субботу сыграли Сталь и Александрия. Плохое состояние газона не способствовало конструктивной игре, поэтому в основном вся борьба происходила в центре поля.

В первом тайме инициативой владела Александрия, а во втором тайме активнее играли сталевары.

Благодаря этому в конце игры они смогли забить два гола - на 71-й минуте сталевары вышли в быструю контратаку, которую завершил Копытов. На 76-й им удалась еще одна похожая атака через правый фланг - тут уже ошибся вратарь александрийцев Панькив, который не успел сыграть на выходе и позволил Климчуку закатить мяч в пустые ворота.

Как итог, сталевары набрали три очка и смогли подняться с последнего места.

Сталь - Александрия 2:0

Голы: Копытов, 71, Климчук, 76

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко — Месхи, Копытов (Якимив, 75) — Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык — Кныш (Нуриев, 69).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула — Довгий, Запорожан — Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62) — Ситало.

Во втором матче дня Ворскла продлила победную серию в матче против Вереса.

Полтавская команда в целом выглядела увереннее, поэтому победа вышла в целом заслуженной. Единственный гол забил Кулач на исходе часа игры - он подхватил круглого на углу штрафной и точно пробил в дальний угол ворот. Дальше Верес запомнился лишь большим количеством нарушений и желтых карточек, но не созданными моментами.

Ворскла – Верес 1:0

Гол: Кулач, 59

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Чеснаков, Шарпар – Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 79), Ребенок – Коломоец (Васин, 65)

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк – Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня – Кулиш (Степанюк, 65)

Турнирная таблица:

Во вчерашнем поединке Шахтер на своем поле не встретил сопротивления Черноморца.