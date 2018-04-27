Состоялись первые матчи полуфинала Лиги Европы

В рамках первых поединков полуфинала Лиги Европы Арсенал в домашних стенах сыграл вничью 1:1 с Атлетико, а Марсель на своем поле победил Зальцбург 2:0.

Атлетико остался в меньшинстве уже на 10-й минуте, когда за два предупреждения был удален защитник Шиме Врсалько. Но забить Арсеналу удалось только на исходе часа игры - после подачи Джека Уилшира мяч головой забил Александр Ляказетт.

Испанская команда проявила характер и сумела добиться ничейного результата в неравных составах. Это Антуан Гризманн оказался один на один с вратарем Давидом Оспиной, воспользовавшись ошибкой Лорана Косельны, и отправил снаряд в сетку.

В параллельном матче Марсель сумел отличиться на исходе первой четверти часа, когда автором гола стал Флориан Товен после навеса от Димитри Пайета. Увеличить свой перевес хозяевам удалось на 63-й минуте с помощью контратаки, которую после передачи от того же Пайета результативным ударом завершил Клинтон Н'Жье.

Ответные матчи состоятся через неделю, 3 мая.

Арсенал - Атлетико 1:1

Голы: Ляказетт, 61 - Гризманн, 82

Марсель - Зальцбург 2:0

Голы: Товен, 15, Н'Жье, 63

Ранее в первых матчах полуфинала Лиги чемпионов Ливерпуль крупно переиграл Рому со счетом 5:2 на своем поле, а Реал победил Баварию на выезде с результатом 2:1.

НВ