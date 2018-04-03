Состоялись первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов

Матчами Ювентус - Реал и Севилья - Бавария открылась четвертьфинальная стадия Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Реал практически обеспечил себе выход в следующий раунд благодаря уверенной победе в Турине со счетом 3:0. Первый гол в этом матче мадридцам удалось забить уже на третьей минуте: Де Шильо провалился на своем фланге, Иско ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую на Роналду, которому оставалось только подставить ногу под мяч.

До средины первого тайма Ювентус выровнял игру и мог сравнивать и счет. Наиболее острый момент был у Гонсало Игуаина, который на 23-й минуте после розыгрыша штрафного опередил Карвахаля и мощно пробил по центру - Навас в красивом прыжке отразил этот удар.

На 36-й минуте Ювентус от второго пропущенного мяча спасла перекладина после мощного удара из-за пределов штрафной площади в исполнении Тони Крооса.

После перерыва Ювентус начал играть еще активнее и, казалось, туринцам вот-вот удастся сравнять счет. Но, вопреки ходу матча, второй мяч забил Реал. На 64-й минуте Кьеллини и Бардзальи не поделили мяч возле своих владений - Буффон вытащил удар Васкеса с линии штрафной по пустым воротам, но атака Реала продолжилась, когда, казалось, уже все заняли свои места в обороне. Последовал мягкий навес с фланга - и Роналду космическим ударом через себя вколотил мяч в нижний угол.

Через две минуты после второго пропущенного мяча Ювентус остался в меньшинстве - Паулу Дибала получил вторую желтую и досрочно отправился отдыхать.

Прошло еще восемь минут - и Реал довел счет до разгромного: Марсело оказался на месте центрфорварда, получил пас от Роналду, перебросил Буффона, а затем уже вместе с мячом забежал в ворота.

До конца матча Реал создал намного больше шансов для того, чтобы забить еще несколько голов, нежели Ювентус для своего первого мяча в этой встрече, но счет остался неизменным.

3:0 - Реал фактически превратил ответный матч против Ювентуса в Мадриде в формальность.

Ювентус — Реал 0:3

Голы: Роналду, 3, 64, Марсело, 72

Ювентус: Буффон — Де Шильо, Бардзальи, Кьеллини, Асамоа (Манджукич, 69) — Бентанкур, Хедира (Куадрадо, 75) — Коста (Матюиди, 69), Дибала, Алекс Сандро — Игуаин.



Реал: Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Кроос, Каземиро, Модрич (Ковачич, 82) — Иско (Асенсио, 75) — Бензема (Васкес, 59), Роналду

Предупреждения: Бентанкур, Дибала — Рамос, Ковачич

Удаление: Дибала, 66 (повторное предупреждение)

В другом матче игрового дня Бавария одержала тяжелую выездную победу над Севильей. В первом тайме команды обменялись голами. На 31-й минуте Сарабия вывел испанскую команду вперед, но еще до перерыва мюнхенцы отыгрались благодаря автоголу Хесуса Наваса.

Во втором тайме Тьяго Алькатара после передачи Арьена Роббена забил второй мяч в ворота Севильи и принес Баварии победу. Для выхода в полуфинал Севильи в мюнхенском матче нужно забивать минимум дважды.

Севилья — Бавария 1:2

Голы: Сарабия, 32 — Навас, 37 (в свои ворота), Тиаго, 68

Севилья: Сория — Навас, Кьяер, Ленгле, Эскудеро — Нзонзи, Писарро — Сарабия, Васкес, Корреа (Рамирес, 78) — Бен Йеддер (Муриэль, 80)

Бавария: Ульрайх — Киммих, Боатенг, Хуммельс, Бернат (Рафинья, 46) — Видаль (Родригес, 36), Хави Мартинес, Тиаго — Мюллер, Левандовски, Рибери (Роббен, 79)

Предупреждения: Корреа, Писарро — Рибери, Бернат, Мюллер

НВ