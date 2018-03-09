Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы

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Милан на своем поле проиграл Арсеналу

Милан на своем поле проиграл Арсеналу

В четверг, 8 марта, состоялись первые матч 1/8 финала Лиги Европы.

Центральным матчем игрового дня стала встреча в Милане, где команда Дженнаро Гаттузо принимала Арсенал. Лондонцы довольно неожиданно одержали победу, забив оба мяча в первом тайме.

Отметим также поражения всех российских клубов. Локомотив уступил на выезде Атлетико 0:3 и фактически лишился шансов на проход в следующую стадию, ЦСКА дома проиграл Лиону со счетом 0:1, а Зенит в концовке забил гол РБ Лепцигу, который при поражении 1:2 дарит подопечным Роберто Манчини надежду на проход в четвертьфинал.

Дортмундская Боруссия на своем поле неожиданно проиграла Зальцбургу - 1:2. Теперь немецкой команде на выезде нужно забивать не менее, чем дважды.

Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы:

Милан – Арсенал 0:2
Голы: Мхитарян, 15, Рэмси, 45+4

ЦСКА — Лион 0:1
Гол: Марсело, 68

Атлетико — Локомотив 3:0
Голы: Сауль, 22, Коста, 47, Коке, 90

Боруссия Д – Зальцбург 1:2
Голы: Шюррле, 62 — Бериша, 49 (с пенальти), 56

РБ Лейпциг — Зенит 2:1
Голы: Брума, 56, Вернер, 77 — Кришито, 86

Марсель — Атлетик 3:1
Голы: Окампос, 1, 57, Пайе, 14 — Адурис, 45+3 (пенальти)

Спортинг — Виктория 2:0
Голы: Монтеро, 45+1, 49

Напомним, киевское Динамо в первом матче 1/8 финала Лиги Европы на выезде сыграло вничью против Лацио со счетом 2:2.

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