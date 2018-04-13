Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги Европы

По итогам жеребьевки полуфинала Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, стали известны пары соперников этой стадии.

В полуфинале друг против друга сыграют:

Марсель (Франция) - Зальцбург (Австрия)

Арсенал (Англия) - Атлетико (Испания)

Первые матчи состоятся 26 апреля на поле команд, указанных первыми. Ответные поединки пройдут 3 мая на поле вторых команд.

В финальной игре 16 мая, которая пройдет во французском Лионе, хозяевами поля будет победитель первого полуфинала.

Накануне определились полуфиналисты Лиги Европы. По итогам двух матчей Зальцбург одолел Лацио, Арсенал - ЦСКА, Атлетико - Спортинг, а Марсель - Лейпциг.

НВ