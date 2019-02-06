Сорвался переход нападающего сборной Украины в турецкий гранд - журналист Сегодня, 18:40 35 Цей матеріал також доступний українською ФК Гент Гент и Галатасарай не договорились о переходе Яремчука (справа) - Цыганык ФК Гент

Нападающий Гента и сборной Украины Роман Яремчук был близок к переходу в турецкий Галатасарай, сообщил журналист Виктор Цыганык.



В эфире программы Циганик Live на FootballHub он рассказал, что в последний день трансферного окна стамбульский клуб обратился к бельгийской стороне по поводу сделки.

По его данным, Галатасарай предложил Генту продать ему Яремчука, но клубы не сумели достичь договоренности о переходе.

В итоге в стамбульскую команду на правах аренды из французского Марселя перешел нападающий Константинос Митроглу.

В нынешнем сезоне украинский форвард провел 31 матч за Гент. В его активе девять голов во всех турнирах, а также две результативные передачи.

В конце 2018-го года авторитетный портал Transfermarkt оценил ориентировочную стоимость Яремчука в 3,5 миллиона евро и поставил его на 47-е место среди самых дорогих игроков бельгийского чемпионата.