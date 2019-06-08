Соперники Украины сыграли вничью, Испания одержала третью победу. Результаты матчей отбора на Евро-2020 — видео
В группах A, B, D, F и G состоялись матчи третьего тура квалификации на Евро-2020.
В группе, А Чехия победила Болгарию 2:1 и одержала первую победу в отборе, а Черногория третий раз не смогла победить. На этот раз черногорцы потеряли очки в матче с Кососво — 1:1.
Соперники сборной Украины по группе В Литва и Люксембург сыграли на руку нашей команде, расписав ничью 1:1. Люксембург, с которым сборная Украины сыграет 10 июня, с четырьмя очками занимает второе место в группе.
В группе D Грузия разгромила Гибралтар 3:0, а Дания упустила победу в игре с Ирландией — 1:1.
Сборная Испании разгромила Фарерские острова 4:1 и уверенно возглавила группу F, набрав 9 очков. Второй после разгрома над Мальтой 3:0 идет Швеция. Норвегия расписала мировую 2:2 с Румынией.
Польша также одержала третью победу в трех матчах и возглавила группу G. Победу полякам в матче с Северной Македонией принес Пйонтек — 1:0. Австрия победила с идентичным счетом Словению, а Израиль разгромил Латвию 3:0.
Группа A
Черногория — Косово — 1:1
Голы: Мугоса, 69 — Рашица, 24
Чехия — Болгария — 2:1
Голы: Шик, 20, 50 — Иса, 3
Турнирная таблица
Группа В
Литва — Люксембург — 1:1
Голы: Новиковас, 74 — Родригес, 21
Удаление: Миколюнас, 42, Воробйовас, 90+5
Турнирная таблица
Группа D
Грузия — Гибралтар — 3:0
Голы: Гвилия, 30, Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76 (пен)
Дания — Ирландия — 1:1
Голы: Хьойберг, 76 — Даффи, 85
Турнирная таблица
Группа F
Фарерские острова — Испания — 1:4
Голы: Ольсен, 30 — Рамос, 6, Навас, 19, Гестссон, 34, (авт), Гайя, 71
Швеция — Мальта — 3:0
Голы: Квайсон, 2, Клаесон, 50, Исаак, 81
Норвегия — Румыния — 2:2
Голы: Эльюнусси, 56, Едегор, 70 — Кешер, 77, 90+2
Турнирная таблица
Группа G
Северная Македония — Польша — 0:1
Гол: Пйонтек, 47
Латвия — Израиль — 0:3
Голы: Захави, 10, 59, 80
Австрия — Словения — 1:0
Гол: Бургшталлер, 74
Турнирная таблица
В рамках отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию 5:0.
НВ