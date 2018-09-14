Соперник Шахтера в Лиге чемпионов запросил мраморный кекс и заселится в Харькове в отеле с полем для гольфа

Немецкий Хоффенхайм, который 19 сентября в Харькове сыграет в первом туре Лиги чемпионов против Шахтера, объявил список требований перед поединком.

Хоффенхайм прибудет в Харьков за день до матча, после чего поселится в отеле Superior Golf & Spa Resort. На территории отеля находится профессиональное 18-луночное гольф-поле. После поселения Хоффенхайм в сопровождении полиции отправится на тренировку на стадион ОСК Металлист, перед началом которого состоится пресс-конференция главного тренера Юлиана Нагельсманна и одного из футболистов команды.

Хоффенхайм попросил во время своего пребывания в Харькове 20 мячей, переносные ворота, два массажных стола, 230 бутылок минеральной воды по 0,5 литра, 130 кг льда. Кроме чая, кофе, сахара и обычных фруктов (виноград, бананы, яблоки) клуб запросил мраморный кекс.

Полицейский эскорт должен сопровождать немецкую команду на тренировку, на матч, а также после прилета и отлета из аэропорта.

Возвращение в Германию Хоффенхайм запланировал на 10:00 следующего дня.

Матч Шахтер - Хоффенхайм состоится 19 сентября в Харькове. Начало встречи в 19:55.

Кроме Хоффенхайма, соперниками Шахтера в групповом раунде Лиги чемпионов стали Манчестер Сити и Лион.

НВ