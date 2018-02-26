Соперник Динамо победил, Шахтера - проиграл. Результаты матчей чемпионата Италии

В субботу и воскресенье состоялись матчи 26-го тура чемпионата Италии по футболу.
Соперник донецкого Шахтера в Лиге чемпионов - римская Рома - прервала свою трехматчевую победную серию, уступив на своем поле Милану со счетом 0:2. Оба мяча в этой встрече были забиты во втором тайме: на 48-й минуте отличился Кутроне, на 74-й - Калабриа.
Из-за этого поражения Рома опустилась с третьего на пятое место в турнирной таблице Серии А. Милан остается седьмым.
Рома — Милан 0:2
Голы: Кутроне, 48, Калабриа, 74
Рома: Алиссон — Перес, Манолас, Фасио, Коларов — Пеллегрини (Жерсон, 80), Строотман, Наингголан (Джеко, 64) — Ундер (Дефрель, 73), Шик, Перотти
Милан: Доннарумма — Калабриа, Бонуччи, Романьоли, Родригес — Кессье, Билья, Бонавентура (Монтоливо, 90) — Сусо (Борини, 82), Кутроне (Калинич, 67), Чалханоглу
Будущий соперник киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы - еще один римский клуб, Лацио, - в отчетном туре на выезде разгромно победил одного из аутсайдеров - Сассуоло. Голами отличились лидеры "Орлов". Дважды забил сербский полузащитник Сергей Милинкович-Савич, второй гол в матче на счету лучшего бомбардира Серии А Чиро Иммобиле.
Благодаря этой победе Лацио поднялся на третье место в турнирной таблице.
Сассуоло – Лацио 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 7, 46, Иммобиле, 31, с пенальти.
Сассуоло: Консильи – Аджапонг, Ачерби, Пелузо, Рожерио – Маццителли, Маньянелли (Сенси, 85), Миссироли – Берарди, Бабакар, Политано (Рагуза, 70).
Лацио: Стракоша – Уоллас, Луис Фелипе, Раду – Марушич, Мурджа, Лукас Лейва (Пароло, 60), Милинкович-Савич, Лукаку (Лулич, 60) – Фелипе Андерсон – Иммобиле (Нани, 82).
Предупреждения: Берарди, Миссироли, Рожерио – Лукас Лейва, Уоллас, Лукаку.
Отметим, что матч с участием одного из лидеров чемпионата - туринского Ювентуса, - который должен был сыграть против Аталанты, перенесен на март из-за сильного снегопада.
Результаты других матчей 26-го тура итальянской Серии А:
Болонья — Дженоа 2:0
Голы: Дестро, 49, Фаллетти, 72
Интер - Беневенто 2:0
Голы: Шкриниар, 66, Раноккья, 69
Кротоне – СПАЛ 2:3
Голы: Будимир, 49, 86 — Антенуччи, 37, Шимич, 51, Палоски, 60
Фиорентина – Кьево 1:0
Гол: Бираги, 6
Сампдория – Удинезе 2:1
Голы: Сильвестре, 35, Сапата, 83 – Сильвестре, 90+5 (в свои ворота)
Верона – Торино 2:1
Голы: Валоти, 12, 77 – Ньянг, 49
Турнирное положение
Таблица официального сайта УЕФА
Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер в Харькове обыграл Рому со счетом 2:1
НВ
Комментарии
Правила комментирования