Соперник Шахтера попросил перенести игру из-за отравления игроков и получил отказ, матч под угрозой срыва

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ФК Верес (Ровно)
Фото: ФК Верес

ФК Верес (Ровно)

Украинская Премьер-лига (УПЛ) отказала Вересу в переносе матча с Шахтером из-за массового отравления игроков.

Об этом сообщает Tribuna.com.

УПЛ не считает сложившуюся ситуацию форс-мажорной, так как до начала матча осталось более 24 часов, а в заявке Вереса достаточно игроков, чтобы заменить выбывших. 

Как известно, Верес в субботу, 12 мая, прибыл в Харьков, но уже уехал из города, не дождавшись ответа УПЛ на просьбу о переносе.

В случае победы в матче против Вереса Шахтер становится чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что Шахтер начал аукцион для фанатов на просмотр потенциально чемпионского матча на скамейке запасных.

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