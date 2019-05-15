Соперник сборной Украины подаст апелляцию по делу о натурализации нападающего Шахтера - СМИ Вчера, 19:01 525 Цей матеріал також доступний українською ФФУ Жуниор Мораес получил украинское гражданство 18 марта 2019 ФФУ

Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА относительно правомерности участия натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020, сообщает Трибуна.

Сообщается, что 14 мая федерация футбола Люксембурга получила письмо от УЕФА с аргументацией своего решения, но люксембургскую сторону не устроило объяснение футбольного органа и она подаст апелляцию.

Отмечается, что официальная апелляция, согласно правилам, должна быть направлена в течение трех дней.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).



Позже Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Нападающий получил украинское гражданство 18 марта 2019 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

