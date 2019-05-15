Соперник сборной Украины подаст апелляцию по делу о натурализации нападающего Шахтера - СМИ
Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА относительно правомерности участия натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020, сообщает Трибуна.
Сообщается, что 14 мая федерация футбола Люксембурга получила письмо от УЕФА с аргументацией своего решения, но люксембургскую сторону не устроило объяснение футбольного органа и она подаст апелляцию.
Отмечается, что официальная апелляция, согласно правилам, должна быть направлена в течение трех дней.
Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).
Позже Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.
Нападающий получил украинское гражданство 18 марта 2019 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.