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Соперник сборной Украины подаст апелляцию по делу о натурализации нападающего Шахтера - СМИ

Вчера, 19:01
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Соперник сборной Украины подаст апелляцию по делу о натурализации нападающего Шахтера - СМИ - фото

ФФУ

Жуниор Мораес получил украинское гражданство 18 марта 2019

Федерация футбола Люксембурга подаст апелляцию на решение УЕФА относительно правомерности участия натурализованного нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора на Евро-2020, сообщает Трибуна.

Сообщается, что 14 мая федерация футбола Люксембурга получила письмо от УЕФА с аргументацией своего решения, но люксембургскую сторону не устроило объяснение футбольного органа и она подаст апелляцию.

Отмечается, что официальная апелляция, согласно правилам, должна быть направлена в течение трех дней.

Ранее УЕФА открыл дело по поводу участия натурализованного нападающего Шахтера и сборной Украины Жуниора Мораеса в матчах отбора Евро-2020 против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1).

Позже Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА отклонил протесты федераций футбола Люксембурга и Португалии на результаты матчей своих сборных против команды Украины за участие в них Мораеса.

Нападающий получил украинское гражданство 18 марта 2019 года. Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Теги:   Футбол Евро-2020 Жуниор Мораес Сборная Люксембурга Сборная Украины

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