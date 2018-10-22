22 октября 2018, понедельник

Соперник сборной Украины в Лиге наций получил нового главного тренера

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Павел Гапал подписал контракт до конца отбора Евро-2020
Фото: Словацкий футбольный союз

Павел Гапал подписал контракт до конца отбора Евро-2020

Главным тренером сборной Словакии, которая выступает в одной группе с Украиной в Лиге наций, стал чешский специалист Павел Гапал.

Павел Гапал подписал контракт с национальной командой Словакии до конца Евро-2020, сообщает Словацкий футбольный союз.

В случае, если Словакия квалифицируется на чемпионат Европы, то соглашение с Гапалом будет автоматически продлено.

К этому моменту Павел Гапал в течение трех лет возглавлял молодежную сборную Словакии-U21.

После поражения сборной Словакии от Чехии (1:2) в матче Лиги наций Ян Козак подал в отставку с поста главного тренера словацкой команды.

В первом матче Лиги наций между сборными Украины и Словакии была зафиксирована победа украинской команды со счетом 1:0. Ответный матч команды сыграют 16 ноября в Словакии.

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