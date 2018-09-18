18 сентября 2018, вторник

Соперник сборной Украины в Лиге наций объявил о назначении нового наставника

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Ярослав Шилгавы будет работать во главе сборной Чехии в октябрьском матче против Украины
Фото: Футбольная ассоциация Чехии

Ярослав Шилгавы будет работать во главе сборной Чехии в октябрьском матче против Украины

Новым главным тренером сборной Чехии, которая противостоит национальной команде Украины в групповом раунде Лиги наций, стал Ярослав Шилгавы.

Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии (ФАЧ), помогать специалисту будут его многолетний ассистент Иржи Чытры, а также бывший капитан Чехии Томаш Галашек.

Первыми матчами во главе нового наставника сборная проведет в октябре против Словакии и Украины в рамках Лиги наций.

Ранее с 2016 по 2017 годы Шилгавы возглавлял пражскую Славию. Также он работал ассистентом главного тренера в национальной команде с 2001 по 2009 годы.

В первом туре Лиги наций сборная Чехии уступила Украине на своем поле со счетом 1:2. После этого она с результатом 1:5 проиграла в товарищеской встрече России на выезде.

Позже ФАЧ приняла решение прекратить сотрудничество с бывшим наставником команды Карелом Яролимом из-за неудовлетворительных результатов.

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