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Соперник Динамо в Лиге Европы подписал трансферную цель киевского клуба - СМИ

Сегодня, 11:50
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Франко Сольдано мог оказаться в Динамо

Фото: ФК Унион Санта-Фе

Греческий Олимпиакос, с которым Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, договорился о приобретении аргентинского форварда Франко Сольдано, которым интересовался киевский клуб, сообщает Sportime.gr.

Уже экс-игрок аргентинского клуба Унион Санта-Фе мог оказаться в Динамо, но наставник киевского клуба отказался от подписания игрока.

Сольдано подпишет с Олимпиакосом четырехлетний контракт. Трансфер Сольдано обойдется греческому клубу в 1,3 млн евро, а зарплата игрока будет превышать 400 тысяч евро в год. Также стороны договорились о 15% компенсации для Унион Санта-Фе от суммы последующей продажи игрока.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.

Также среди потенциальных трансферов Динамо числятся еще три нападающих - Фран Соль (Виллем II, Нидерланды), Вакун Байо (ДАК, Словакия), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия).

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграет против греческого Олимпиакоса.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Трансферы Футбол

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