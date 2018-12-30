Соперник Динамо в Лиге Европы подписал трансферную цель киевского клуба - СМИ Сегодня, 11:50 498 Цей матеріал також доступний українською Франко Сольдано мог оказаться в Динамо Фото: ФК Унион Санта-Фе

Греческий Олимпиакос, с которым Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, договорился о приобретении аргентинского форварда Франко Сольдано, которым интересовался киевский клуб, сообщает Sportime.gr.

Уже экс-игрок аргентинского клуба Унион Санта-Фе мог оказаться в Динамо, но наставник киевского клуба отказался от подписания игрока.

Сольдано подпишет с Олимпиакосом четырехлетний контракт. Трансфер Сольдано обойдется греческому клубу в 1,3 млн евро, а зарплата игрока будет превышать 400 тысяч евро в год. Также стороны договорились о 15% компенсации для Унион Санта-Фе от суммы последующей продажи игрока.

Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.

Также среди потенциальных трансферов Динамо числятся еще три нападающих - Фран Соль (Виллем II, Нидерланды), Вакун Байо (ДАК, Словакия), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия).

По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграет против греческого Олимпиакоса.