Соперник Динамо в Лиге Европы подписал трансферную цель киевского клуба - СМИ
Греческий Олимпиакос, с которым Динамо сыграет в 1/16 финала Лиги Европы, договорился о приобретении аргентинского форварда Франко Сольдано, которым интересовался киевский клуб, сообщает Sportime.gr.
Уже экс-игрок аргентинского клуба Унион Санта-Фе мог оказаться в Динамо, но наставник киевского клуба отказался от подписания игрока.
Сольдано подпишет с Олимпиакосом четырехлетний контракт. Трансфер Сольдано обойдется греческому клубу в 1,3 млн евро, а зарплата игрока будет превышать 400 тысяч евро в год. Также стороны договорились о 15% компенсации для Унион Санта-Фе от суммы последующей продажи игрока.
Ранее СМИ назвали нападающего французского Нима и сборной Марокко Рашид Алиуи главной трансферной целью киевского Динамо.
Также среди потенциальных трансферов Динамо числятся еще три нападающих - Фран Соль (Виллем II, Нидерланды), Вакун Байо (ДАК, Словакия), Рикарду Гомеш (Партизан, Сербия).
По итогам жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы Динамо сыграет против греческого Олимпиакоса.