Со звездами Динамо Киев сыграют 100 детей

1 июля во Львове состоится футбольный праздник памяти выдающегося украинского футболиста и футбольного тренера Андрея Баля, в рамках которого сто детей получат возможность сыграть со звездами киевского Динамо.

По случаю 124 годовщины львовского футбола и в рамках Leopolis Jazz Fest, который пройдет в этом году с 27 июня по 1 июля, во Львове на стадионе Арена-Львов состоится футбольный праздник.

На поле стадиона Арена-Львов выйдут звезды киевского Динамо. В память об Андрее Бале они проведут товарищеские матчи с друзьями и коллегами Баля и звездами фестиваля Leopolis Jazz Fest.

На поле выйдет команда ДЮСШ города Новый Роздол, которая стала победителем всеукраинского юношеского турнира по футболу памяти Андрея Баля.

Кроме этого 100 детей в возрасте от 6 до 10 лет получат возможность сыграть вместе с командой звезд Динамо. Для этого необходимо до 22 июня бесплатно зарегистрироваться на специально созданной для этого странице на сайте горсовета Львова.

Андрей Баль - выдающийся украинский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта. Обладатель Кубка Кубков УЕФА, четырехкратный чемпион СССР; Серебряный призер Чемпионата Европы по футболу 1988 г .; бронзовый призер Олимпийских игр 1980 года, участник чемпионатов мира 1982 и 1986 годов.

Андрей Баль / Фото предоставлено Leopolis Jazz Fest

С 27 июня по 1 июля 2018 во Львове состоится VIII международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 года). В течение 5 дней на сценах Leopolis Jazz Fest выступит более 170 музыкантов из 16 стран мира.