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СМИ узнали, за какую сумму Шахтер отпустит наставника в другой клуб

Сегодня, 13:56
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СМИ узнали, за какую сумму Шахтер отпустит наставника в другой клуб - фото

ФК Шахтер

Между Фонсекой и Ахметовым есть джентльменское соглашение — медиа

Шахтер готов отпустить главного тренера Паулу Фонсеку в другой клуб, если последний заплатит пять миллионов евро за досрочное расторжение контракта, сообщает Siamo la Roma.

По информации медиа, соответствующий пункт прописан в соглашении специалиста с чемпионом Украины, которое действует до лета 2020-го года.

Вместе с тем, отмечает источник, между наставником Шахтера и его президентом Ринатом Ахметовым есть джентльменский договор, по которому тренера могут отпустить бесплатно.

Накануне сообщалось, что Фонсека стал фаворитом на пост наставника Ромы.

Ранее СМИ узнали, что рулевой донецкой команды остается одним из главных кандидатов на пост наставника Ромы.

Президент Шахтера Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

Теги:   Ринат Ахметов Паулу Фонсека ФК Шахтер Футбол

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