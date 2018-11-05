СМИ узнали вероятные города, которые примут матч Украина - Турция вместо Днепра

Луческу не хочет проводить товарищеский матч в Украине - СМИ

Товарищеский матч между сборными Украины и Турции по футболу 20 ноября примет Киев или Анталья вместо Днепра, сообщает Команда №1.

По информации медиа, эти два города рассматриваются в качестве места проведения поединка с большой долей вероятности. Переговоры все еще идут.

Согласно данным портала, ситуация остается в подвешенном состоянии из-за неопределенной позиции тренерского штаба сборной Турции во главе с Мирчей Луческу.

В эфире программы Профутбол ее ведущий Игорь Цыганык заявил, что Луческу не хочет играть против Украины в Днепре и потребовал проведения матча не в Украине.

За срыв игры Турецкая федерация футбола должна компенсировать расходы Федерации футбола Украины, но не хочет тратить деньги и настаивает на матче в гостях.

В сентябре президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко сообщил о планах впервые за девять лет провести товарищеский матч национальной сборной против Турции в Днепре 20 ноября. Позже появилась информация, что контрольную встречу могут перенести в турецкий город.