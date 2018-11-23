СМИ узнали требования Барселоны к Неймару для его возвращения

Барселона хочет, чтобы нападающий ПСЖ Неймар публично заявил о желании покинуть свой нынешний клуб для возвращения в каталонскую команду, сообщает Goal.com.

По информации портала, тем самым чемпион Испании пытается избежать открытого конфликта с французским грандом по поводу потенциального трансфера.

Каталонский клуб также требует, чтобы бразильский футболист пошел на снижение оклада, который в ПСЖ составляет почти 40 млн евро в год.

Правление Барселоны считает, что это важно для осуществления перехода. По данным ресурса, сам Неймар готов обсуждать уменьшение своего заработка.

В октябре появилась информация, что Неймар намерен вернуться в каталонскую команду. Бразильский футболист якобы по-прежнему сожалеет о своем решении перейти во французский коллектив, где его не мотивирует уровень местного чемпионата, кроме того, он скучает по бывшим одноклубникам, а климат в Париже его не устраивает.

Сообщалось, что ПСЖ могут исключить из Лиги чемпионов за нарушение правил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о безубыточности - так называемого финансового фэйр плэй, вследствие чего тот рискует продать одного из звездных нападающих Неймара или Килиана Мбаппе.