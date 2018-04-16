СМИ узнали сумму перехода украинского полузащитника из одного бельгийского клуба в другой

Украинский полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко перешел в Андерлехт за сумму от 1 до 1,5 млн евро, сообщает Voetbalbelgie.

В мае экс-игроку обороны Динамо, который в бельгийском чемпионате успешно проявил себя в средней линии, исполнится 27 лет.

На днях Андерлехт объявил о подписании Макаренко. Футболист заключил контракт сроком на четыре года, который вступит в действие со следующего сезона, а остаток чемпионата Евгений доиграет в составе своей нынешней команды.

Бельгийский гранд также сообщил, что к украинцу проявляли интерес два клуба, представляющих топ-5 немецкой Бундеслиги. Однако в конечном итоге тот решил перейти именно в брюссельский коллектив.

В нынешнем сезоне полузащитник сыграл в 29 поединках за Кортрейк во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

В январе Макаренко признали лучшим игроком месяца в клубе. Примечательно, что в матче с Андерлехтом украинец забил курьезный гол в свои ворота на первой минуте матча.