Стал известен срок пребывания новоизбранного швейцарца на посту президента украинской Премьер-лиги

Томас Гримм будет занимать пост президента УПЛ два года

Швейцарский специалист Томас Гримм избран на пост президента украинской Премьер-лиги (УПЛ) на два года, сообщил журналист каналов Футбол 1/2 Олег Ящук в эфире программы Футбол NEWS.

По данным источника, швейцарец сам отказался пребывать на должности четыре года, а решил занимать ее столько же, сколько его предшественник Владимир Генинсон.

"Генинсон был президентом УПЛ 2 года, но решили не увеличивать срок по инициативе самого Гримма", - сказал журналист.

Сегодня, 6 апреля, Гримм стал новым главой украинской Премьер-лиги по итогам отчетно-выборного собрания организации в Доме футбола. За избрание функционера свои голоса отдали 10 клубов главного футбольного дивизиона, два других воздержались. Ранее функционер участвовал в решении юридических вопросов во время подготовки сборной Украины к Евро-2016, был президентом клуба Янг Бойз, а в 2009-2011 годах возглавлял футбольную лигу своей страны.

По словам руководителя УПЛ, его первый шаг на посту - это увидеть менеджмент лиги и рассказать о своем видении работы.

После избрания Гримм призвал болельщиков ходить на матчи чемпионата.