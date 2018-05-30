31 мая 2018, четверг

СМИ узнали решение по поводу проведения футбольного матча Албания - Украина

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Сборная Украины все же сыграет против Албании во французском Эвиане
Фото: ФФУ

Сборная Украины все же сыграет против Албании во французском Эвиане

Товарищеский матч между сборными Албании и Украины все же состоится согласно решения ФИФА, сообшает Террикон со ссылкой на канал Футбол 1.

В организации решили, что стадион во французском городе Эвиан подходит для проведения матча такого уровня. 

Организатором игры является албанская сторона, Украина является приглашенной сборной. Из-за этого Федерация футбола Украины не будет заниматься организацией матча.

Ранее появилась информация, что товарищеский матч между сборными Албании и Украины находится на грани срыва. По словам главного тренера украинской команды Андрея Шевченко, причиной этого может стать невозможность его проведения во французском Эвиане из-за плохого состояния местного стадиона.

Напомним, матч сборных Албании и Украины запланирован на 3 июня. 31 мая команда Андрея Шевченко также проведет товарищескую игру против сборной Марокко.

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