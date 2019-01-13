СМИ узнали приоритетную трансферную цель Реала Сегодня, 15:29 128 Цей матеріал також доступний українською Реал планирует приобрести Маркиньоса летом

Защитник Пари Сен-Жермен бразилец Маркиньос стал главной трансферной целью мадридского Реала, сообщает El Pais.

По информации издания, Реал много пропускает в чемпионате Испании, а у защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана нет конкурентов. В связи с этим Реал уже контактировал с агентами Маркиньоса относительно трансфера и готов приобрести игрока летом этого года.

В этом сезоне Маркиньос отметился тремя голами в 22 сыгранных матчах за ПСЖ.

Маркиньос перешел в ПСЖ с Ромы в 2013 году за более чем 30 млн евро.

Ранее Реал объявил о подписании полузащитника Манчестер Сити Браими Диаса.

Также сообщалось, что мадридский Реал намерен подписать лидера английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха, включив в соглашение атакующего полузащитника Марко Асенсио.