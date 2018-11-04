СМИ узнали причину отказа клуба Премьер-лиги пускать болельщиков на домашний матч

Стала известна причина отказа руководства одесского Черноморца пускать болельщиков на домашний матч 14-го тура чемпионата Украины против луганской Зари, сообщает Трибуна со ссылкой на журналиста канала Футбол 1 Сергея Цыгульского.
По информации источника, клуб имел информацию, что болельщики собираются сорвать проведение игры, поэтому решил, во избежание рисков, закрыть трибуны.
Напомним, на пустом стадионе Черноморец проиграл Заре со счетом 0:3 и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.
Накануне сообщалось, что Черноморец решил провести домашний матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу против луганской Зари без зрителей на трибунах.
На этой неделе в Одессе неизвестные бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец во время матча Черноморец - Ворскла в 1/8 финала Кубка Украины. В результате никто из футболистов и болельщиков не пострадал.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования