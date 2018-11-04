СМИ узнали причину отказа клуба Премьер-лиги пускать болельщиков на домашний матч

Черноморец потерпел разгромное поражение от Зари при пустых трибунах

Стала известна причина отказа руководства одесского Черноморца пускать болельщиков на домашний матч 14-го тура чемпионата Украины против луганской Зари, сообщает Трибуна со ссылкой на журналиста канала Футбол 1 Сергея Цыгульского.

По информации источника, клуб имел информацию, что болельщики собираются сорвать проведение игры, поэтому решил, во избежание рисков, закрыть трибуны.

Напомним, на пустом стадионе Черноморец проиграл Заре со счетом 0:3 и остался на предпоследнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

Накануне сообщалось, что Черноморец решил провести домашний матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу против луганской Зари без зрителей на трибунах.

На этой неделе в Одессе неизвестные бросили взрывпакеты на поле стадиона Черноморец во время матча Черноморец - Ворскла в 1/8 финала Кубка Украины. В результате никто из футболистов и болельщиков не пострадал.