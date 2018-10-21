21 октября 2018, воскресенье

СМИ узнали подробности травмы Ярмоленко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Травма Андрея Ярмоленко может оказаться серьезной

Травма Андрея Ярмоленко может оказаться серьезной

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие правой ноги в матче девятого тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, сообщает Команда №1.

Источник пока не может точно назвать сроки восстановления украинца после этого повреждения. Если у Ярмоленко диагностируют только воспаление, то он пропустит около месяца. В то же время, если травма окажется более серьезной, украинцу предстоит перенести операцию и полугодичное лечение.

Официальной информации от Вест Хэма по этому поводу пока не поступало.

Напомним, на 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили.

Тоттенхэм одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 1:0 благодаря голу Эрика Ламелы.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове