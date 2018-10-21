СМИ узнали подробности травмы Ярмоленко

Полузащитник Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко повредил ахиллово сухожилие правой ноги в матче девятого тура английской Премьер-лиги против Тоттенхэма, сообщает Команда №1.

Источник пока не может точно назвать сроки восстановления украинца после этого повреждения. Если у Ярмоленко диагностируют только воспаление, то он пропустит около месяца. В то же время, если травма окажется более серьезной, украинцу предстоит перенести операцию и полугодичное лечение.

Официальной информации от Вест Хэма по этому поводу пока не поступало.

Напомним, на 40-й минуте матча девятого тура чемпионата Англии между Вест Хэмом и Тоттенхэмом Ярмоленко неудачно наступил на ногу и получил травму голеностопа. Его сразу же заменили.

Тоттенхэм одержал выездную победу над Вест Хэмом со счетом 1:0 благодаря голу Эрика Ламелы.