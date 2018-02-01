СМИ узнали подробности сорванного перехода ключевого игрока Шахтера в английский клуб

Кристал Пэлас предложил Шахтеру девять миллионов евро за одного из его ведущих полузащитников Тараса Степаненко, но донецкий клуб отказался от трансфера, сообщает Команда №1.

По информации портала, английская сторона сделала чемпиону Украины конкретное предложение по игроку средней линии в результате торгов.

Сам Степаненко уже якобы даже прошел медосмотр накануне перехода и до поздней ночи ожидал, чем разрешится ситуация. Вместе с тем BBC сообщал о том, что лондонский клуб готов представить новичка с именем.

Сообщалось, что Кристал Пэлас, выступающему в английской Премьер-лиге, не удалось договориться с Шахтером о покупке Степаненко.

Ранее стало известно, что вслед за Фредом чемпион Украины рискует лишиться нынешней зимой еще одного ключевого игрока средней линии - Тараса Степаненко. По данным медиа, украинская сторона получила конкретное предложение по приобретению центрального полузащитника от одного из клубов английской Премьер-лиги.

Перед этим агент футболиста Иван Пироженко не исключил вариант трансфера игрока в клуб европейской топ-лиги уже в зимнее трансферное окно. В СМИ писали, что английский Вест Хэм и немецкий Хоффенхайм намерены приобрести основного полузащитника сборной Украины.