СМИ узнали планы нового наставника Шальке по поводу Коноплянки Сегодня, 01:47 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Шальке не видит Коноплянку (слева) в своих планах REUTERS/Gleb Garanich

Новый рулевой Шальке Дэвид Вагнер намерен сперва лично оценить украинского полузащитника команды Евгения Коноплянку, прежде чем с ним расставаться, сообщает Kicker.



По информации авторитетного издания, немецкий клуб уже обозначил 29-летнего футболиста, а также оборонца Хамзу Мендиля в качестве исполнителей, которые, скорее всего, уйдут.

Действующий контракт Коноплянки заканчивается летом 2020-го года. В минувшем сезоне полузащитник провел 13 поединков за Шальке, в которых забил один мяч и отдал один результативный пас.

Недавно СМИ узнали, что полузащитник сборной Украины обсуждает с Бешикташем возможность своего перехода.

Сообщалось, что футболист намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность сменить обстановку в межсезонье.

Ранее появилась информация, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до 5 млн евро.