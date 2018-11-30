30 ноября 2018, пятница

СМИ узнали об отсутствии претензий ГПУ и НАПК к Павелко

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ГПУ не открывала дело против Павелко - медиа
Фото: ФФУ

ГПУ не открывала дело против Павелко - медиа

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к президенту Федерации футбола Украины (ФФУ) и народному депутату от БПП Андрею Павелко по поводу коррупционных действий, сообщает телеканал Футбол 1/2.

По информации медиа, ГПУ не открывала дел против функционера. Таким якобы был ответ на адвокатский запрос. Проверка деклараций нардепа за 2015-2017 годы прекращена.

Как отмечает портал телеканала, в едином реестре досудебных расследований Павелко не фигурирует как подозреваемый или обвиняемый.

Сообщалось, что против президента ФФУ возбудили уголовное дело по трем статьям. 12 ноября на пресс-конференции, посвященной коррупции в федерации футбола, неизвестные в балаклавах облили кефиром главного редактора журнала Футбол Артема Франкова.

Позже ФФУ сообщила, что не имеет отношения к этому событию, но в то же время отметила, что Франков и другой спикер - адвокат Олег Скупинский - собирались сделать ложные обвинения в адрес организации.

Стоит отметить, что программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей.

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