СМИ узнали о возможном уходе украинского защитника из греческого клуба в январе Сегодня, 18:00 31 Цей матеріал також доступний українською ПАОК готов продать Хачериди (в центре) за 1,5 млн евро - медиа

Украинский защитник греческого ПАОКа Евгений Хачериди может покинуть команду в январе 2019 года, сообщает Agonasport.

По информации портала, 31-летний футболист хочет получать больше игрового времени. Клуб из Салоник якобы готов продать его за сумму в 1,5 миллиона евро.

Как отмечает медиа, после своего перехода минувшим летом Хачериди не сумел пробиться в основной состав, потеряв доверие наставника команды Развана Луческу.

31 мая Хачериди объявил об уходе из Динамо после окончания контракта с киевским клубом, где выступал предыдущие 10 лет.

Позже греческий ПАОК объявил о подписании на три года украинского защитника. Как и в предыдущей команде, футболист выступает под 34-м игровым номером.

Также Хачериди опровергал сообщения о возможном получении греческого паспорта.