СМИ узнали о возможном преемнике Фонсеки у руля Шахтера 5 июня, 17:49 Цей матеріал також доступний українською ФК Брагантино Заго может заменить Фонсеку у руля Шахтера — медиа ФК Брагантино

Ассистент бывшего наставника Шахтера Мирчи Луческу Антонио Карлос Заго может стать новым главным тренером донецкой команды, сообщает Corriere dello Sport.



По информации издания, нынешний рулевой «Горняков» Паулу Фонсека вместе со своим агентом провели переговоры с представителями Ромы и итальянским посредником в Мадриде.

Как отмечает медиа, португальский тренер не имеет вопросов по поводу финансовой стороны контракта с римским клубом и ожидает завершения переговоров его нынешнего и потенциального работодателей по поводу компенсации за его уход из Шахтера.

Антонио Карлос Заго был ассистентом Луческу в 2013—2015 годах. После украинской команды возглавлял Жувентуде, Интернасьонал из Лажиса, Форталесу, Ред Булл Бразил, а сейчас работает с Брагантино.

Сообщалось, что Фонсека приблизился к подписанию контракта с Ромой. Ранее появилась информация, что Шахтер готов отпустить главного тренера без компенсации за досрочное расторжение контракта.

Президент «Горняков» Ринат Ахметов заявлял, что если португальцем заинтересуется европейский топ-клуб, он готов его отпустить.

