17 сентября 2018, понедельник

СМИ узнали о возможном переходе экс-защитника сборной Англии в состав аутсайдера чемпионата Украины

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Стивен Колкер может продолжить карьеру в чемпионате Украины

Стивен Колкер может продолжить карьеру в чемпионате Украины

Экс-защитник Тоттенхэма, Ливерпуля и сборной Англии Стивен Колкер может перейти в Арсенал-Киев, сообщает Mirror.

По информации источника, украинский клуб уже провел переговоры с 26-летним футболистом, который сейчас улетел в Англию, чтобы проанализировать все возможные варианты.

В случае перехода в Арсенал-Киев, Колкер станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

Последним клубом Колкера был шотландский Данди, который англичанин покинул этим летом и стал свободным агентом. В чемпионате Англии, кроме Тоттенхэма и Ливерпуля, защитник также выступал за Кардифф, КПР и Саутгемптон. В составе сборной Англии Колкер провел один матч.

На данный момент Арсенал-Киев идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В последнем матче Премьер-лиги киевский клуб на выезде уступил черниговской Десне со счетом 0:1.

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