СМИ узнали о вариантах продолжения карьеры игрока, который решил покинуть Шахтер

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Бернард решил покинуть Шахтер после пяти лет выступлений за клуб - СМИ
Фото: ФК Шахтер

Бернард решил покинуть Шахтер после пяти лет выступлений за клуб - СМИ

Ключевой полузащитник Шахтера Бернард, который по данным СМИ отказался продлевать контракт, ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая, сообщает Globo.

По информации медиа, также 25-летний футболист не исключает возможного возвращения на родину в Бразилию. Конкретные названия команд, куда может перейти игрок, на указываются.

Издание подтверждает то, что Бернард не собирается продлевать соглашение с чемпионом Украины, которое заканчивается летом 2018 года. Отмечается, что хавбек решил покинуть Шахтер после пяти лет выступлений за клуб.

На днях сообщалось, что лидер донецкого коллектива отказался подписывать новый контракт с чемпионом Украины. По информации источника, бразильца не устроили предложения "Горняков" и летом он покинет команду в статусе свободного агента.

В конце февраля появилась информация, что агент ведущего полузащитника Шахтера Адриано Спадото занялся поисками нового клуба для своего клиента.

Недавно стало известно, что Наполи отказался от идеи приобретения футболиста "Горняков" из-за слишком больших финансовых требований бразильца. Хотя перед этим сообщалось, что итальянский клуб заинтересовался атакующими полузащитниками донецкой команды Бернардом и Тайсоном.

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