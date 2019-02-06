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СМИ узнали о ситуации с травмой Месси перед матчем Барселона - Реал

Сегодня, 01:46
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EPA

Месси попал в состав Барселоны на матч против Реала

Лидер атак Барселоны Лионель Месси будет сам решать, играть ли ему в первом поединке полуфинала Кубка Испании против Реала 6 февраля после полученной травмы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации каталонского издания, аргентинский футболист избежал мышечного повреждения, но получил спазм, который может оставить его вне игры.

Официальный сайт Барселоны сообщает, что 31-летний капитан команды вошел в ее состав на домашний матч против Реала.

Согласно опубликованному чемпионом Испании видео, его ведущий нападающий тренировался вместе с остальными партнерами накануне поединка.

На днях стало известно, что Месси рискует не сыграть в первом поединке полуфинала Кубка Испании из-за травмы, полученной в матче Примеры против Валенсии.

Капитан каталонской команды и другой ее форвард Усман Дембеле пропустили тренировку в понедельник, 4 февраля.

Теги:   Кубок Испании ФК Реал Мадрид ФК Барселона Лионель Месси Футбол

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