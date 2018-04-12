СМИ узнали о серьезных трансферных планах Манчестер Сити

Главными позициями, которые хочет усилить каталонский тренер, являются опорник, центральный защитник и атакующий хавбек.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола определился с позициями, которые нуждаются в усилении.

Telegraph в своем материале рассказал о главных трансферных целях Манчестер Сити этим летом.

Менеджмент Сити готов поддержать своего тренера Пепа Гвардиолу и предоставить тому солидный трансферный бюджет ради будущих подписаний.

Главными позициями, которые хочет усилить каталонский тренер, являются опорник, центральный защитник и атакующий хавбек.

Главными претендентами на позицию опорника являются Юлиан Вайгль из Боруссии Дортмунд, Фред из Шахтера, Жан-Мишель Сери из РБ Лейпцига и Жоржиньо из Наполи.

Также горожан привлекают кандидатуры Тома Лемара (Монако), Эдена Азара (Челси) и Рияда Мареза (Лестер). При этом, клуб понимает, что Челси вряд ли продаст игрока одному из своих главных соперников.

Тоби Альдервейрельд из Тоттенхэма имеет проблемы с продлением контракта со своим нынешним клубом, поэтому Сити также готово рассмотреть возможность его подписания. Тем не менее, шпоры также не собираются отпускать своего игрока к своему сопернику.

Ранее стало известно, что Шахтер намерен выручить около 60 млн евро за Фреда. Им интересуются Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.