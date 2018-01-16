СМИ узнали о планах Динамо отпустить в Турцию еще одного игрока

Корзун (слева) также может продолжить карьеру в России

Полузащитник Динамо Никита Корзун, скорее всего, уйдет в один из турецких клубов на правах аренды, сообщает Прессбол.

По информации медиа, также не исключено, что белорусский футболист продолжит свою карьеру в чемпионате России.

Киевский клуб отправился на тренировочный сбор в Испанию 14 января без Корзуна в составе команды. В текущем сезоне 22-летний полузащитник провел 13 поединков за столичный коллектив.

Сейчас на правах годичной аренды в турецком Сивасспоре выступает еще один полузащитник Динамо Сергей Рыбалка.

Накануне в турецкий Кайсериспор перешел нападающий киевского клуба Артем Кравец. Сам форвард отметил, что Суркис отпустил его в другую команду за полгода до окончания контракта.

Как сообщил Кайсериспор, 28-летний футболист подписал контракт на три года, который вступит в силу с лета 2018 года.